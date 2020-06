, 05 giugno 2020. Incidente stradale, verso le ore 14, sulla Sp58 per San Giovanni Rotondo. Il sinistro avrebbe interessato due autovetture: una Ford Focus e una Golf. Una donna risulterebbe, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto i, i sanitari del 118 e gli operatori dei Vigili del fuoco del distaccamento di

Altro incidente, verso le 14.10, alle porte di Manfredonia, ma di lieve entità. Sul posto Polizia Municipale e agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S..

I rovesci in corso hanno probabilmente determinato un difficile controllo dei mezzi coinvolti nei sinistri stradali.

