Foggia, 05 giugno 2020. Indagini correlate alla “ Strage di San Marco in Lamis “: in occasione della Celebrazione delè stato conferito undel Comandante Interregionale “Ogaden” concesso al Tenente Colonnello, al Luogotenente Carica Speciale, al Maresciallo Maggiore, ai Vice Brigadieri, all’Appuntato Scelto Qualifica Specialee all’Appuntato Scelto, rispettivamente Comandante del Reparto Operativo e addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia.

La motivazione “Comandante di reparto operativo e addetti a nucleo investigativo di comando provinciale operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando altissimo senso del dovere, elevatissime capacità professionali e non comune intuito investigativo, partecipavano, fornendo determinante apporto a, complessa e articolata attività d’indagine che consentiva di individuare e catturare uno dei responsabili di atroce quadruplice omicidio, di matrice mafiosa, di cui rimanevano vittime anche due ignari lavoratori, nonche’, di trarre in arresto altra persona responsabile di detenzione e porto di armi scongiurando l’imminente commissione di altri gravi fatti di sangue”. Provincia di foggia, 09 agosto 2017 – 16 ottobre 2018.

FOCUS STRAGE SAN MARCO IN LAMIS (processo in corso)