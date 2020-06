, 05 giugno 2020. “Il giorno 10 giugno 2020 si terrà una teleconferenza tra gli uffici preposti della Regione per discutere della internalizzazione dei servizi della Asl, tra cui quello delle postazioni del 118 pugliesi. Nel caso in cui questo ulteriore confronto dovesse tradursi nell’ennesimo nulla di fatto e nel consueto differimento di un provvedimento decisivo, noi operatori del 118 indiremo uno stato di agitazione ad oltranza”. E’ quanto dicono un gruppo di operatori delle postazioni del 118 della Provincia di Foggia, gestite dalle associazioni di volontariato.

“Quello che più ci indigna è che l’internalizzazione delle postazioni 118 venga tirata in ballo solo in coincidenza delle votazioni. Speriamo stavolta di sbagliarci, ci auguriamo che la storia non si ripeta come è avvenuto in passato. Non possiamo più tollerare un trattamento di questo tipo. Una lesione continua alla nostra dignità. Pretendiamo di essere trattati con rispetto, lo stesso che noi abbiamo per le nostre divise, quello che dimostriamo ai pazienti cui salviamo ogni giorno la vita. Siamo stanchi delle chiacchiere, vogliamo che le parole si traducano in atti e provvedimenti concreti. Siamo in attesa di scoprire le conclusioni cui si giungerà il 10 giugno, dopodiché noi trarremo le nostre”, concludono nella notte.