Manfredonia, avviso di scadenza acconto IMU 2020

Il Servizio Entrate del Comune di Manfredonia informa i contribuenti chescade il termine per il versamento dell’acconto IMU dovuto per l’anno 2020.

A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è disciplinata dalla Legge 160/19, che dalla medesima data ha disposto l’abrogazione della TASI.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della Legge 160/19, in sede di applicazione della nuova IMU 2020, la prima rata da corrispondere a giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nell’anno 2019, mentre con il prossimo versamento di dicembre il pagamento dovrà essere effettuato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla base delle aliquote e detrazioni eventualmente deliberate, entro il 31 luglio 2020, dall’Ente per l’anno in corso.

Al fine di facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti, ed in considerazione del fatto che non è previsto l’invio di comunicazioni informative al domicilio dei cittadini né di bollettini di versamento poiché si tratta di tributo dovuto in autoliquidazione dai contribuenti, sono disponibili:

– il MANIFESTO INFORMATIVO relativo alle scadenze ed ai principali adempimenti IMU;

– la “GUIDA ALL’ACCONTO IMU 2020” con tutte le informazioni di dettaglio, consultabile sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: http://www.comune.manfredonia.fg.it/tributi/index.html.

Al fine del rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza covid-19, per eventuali informazioni di dettaglio è fortemente raccomandato l’utilizzo dei seguenti canali informativi:

– Servizio Entrate: http://www.comune.manfredonia.fg.it/tributi/index.html;

– contatto email : iuc@comune.manfredonia.fg.it

A cura del Servizio Entrate del Comune di Manfredonia – 05/06/2020 ore 11:43