Manfredonia. Da Cardiologia a Medicina interna: ripartono attività in ospedale

Foggia, 05 giugno 2020. (III) Continua la ripresa graduale delle attività ospedaliere e territoriali della ASL Foggia. Come da nota stampa, lasta riaprendo le strutture man mano che diventano operativi i nuovi percorsi protetti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori. Segue l’aggiornamento sulle attività progressivamente riattivate.

Attività distrettuali “”Si ribadisce che la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale riguarda il recupero graduale delle visite rimaste in attesa dal 9 marzo scorso. Si sta partendo gradualmente con le discipline che hanno un maggior numero di prenotazioni per le quali è in corso una attività continua di recall. Per le agende della specialistica ambulatoriale che hanno un numero contenuto di prestazioni da recuperare, gli stessi operatori degli ambulatori stanno contattando le persone per riprogrammare gli appuntamenti”.

Distretto Socio Sanitario di Manfredonia Nella sede distrettuale di Manfredonia, da lunedì 8 giugno, ripartono le attività di Cardiologia, Endocrinologia, Chirurgia, Medicina Interna, Geriatria, Fisiatria, Ematologia e Allergologia. Nella sede distrettuale di Monte Sant’Angelo da lunedì 8 giugno, ripartono le attività di Cardiologia, Geriatria, Fisiatria. Nella sede distrettuale di Mattinata da lunedì 8 giugno, riparte l’attività di Fisiatria (III – continua)