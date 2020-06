Manfredonia e Gargano a “Donnavventura” su Rete 4 (video)

“Divertente, accogliente, ricca, laproprio tutti, grandi e piccoli. Dirigiamoci verso il. È inconfondibile, un promontorio di roccia carsica che si allunga verso il Mar Adriatico. Ha diversi soprannomi, come quello di “sperone d’Italia”, ma comunque lo si chiami, il Gargano è una tavolozza di colori dal blu del cielo e del mare, al verde della macchia mediterranea; dal bianco acceso delle pietre al rosso della sua campagna.

Con l’ampio e panoramico golfo di Manfredonia, prende vita la costa garganica ricca di località molto vicine, ma così differenti per caratteristiche territoriali e culturali. Il litorale frastagliato disegna la costa in maniera sorprendente. Cittadelle a strapiombo sul mare si alternano ad ampie spiagge di sabbia chiara. La località tra le più amate del Gargano è Vieste. Nel territorio di Vieste si susseguono gole, grotte e baie. È proprio qui che si ha la maggior concentrazione di tutto il Gargano. Il simbolo dell’incantevole Vieste è il famoso monolito Pizzomunno, un enorme dente di calcare alto quasi venticinque metri. Secondo la leggenda, un tempo questo monolito era un pescatore tramutato in roccia da marinai invidiosi del suo amore per la bellissima figlia del re del mare”.