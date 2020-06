Maria e Roberto, “turisti-zero” da Milano a Vieste (con precauzioni)

(repubblica) Il richiamo per gli affetti, i due genitori ultra 70enni che non hanno mai abbandonato la Puglia. La nostalgia per il mare azzurro e le spiagge extra large. Un viaggio in macchina, Milano-Vieste durato molto meno di quanto Maria e Roberto avrebbero mai immaginato. “Strano a dirsi, ma non abbiamo affatto incontrato traffico in strada”. Forse perché la stagione estiva e’ ancora tutta da costruire sul Gargano. Di fatto sono loro in”turisti zero” di Vieste, località balneare che si è sviluppata intorno a quell’enorme scoglio bianco, il Pizzomunno, che nasconde nella sua pietra calcarea, miti e leggende.

Maria in realtà a Vieste è nata ed è cresciuta; manca, però, dal suo paese da 30 anni, da quando ha deciso di proseguire gli studi universitari al nord. Ci torna molto raramente, per brevi periodi. “Quest’anno ero convinta di non farcela. Il Covid ha paralizzato il mondo interno. E quindi anche me. Ma dovevo – racconta – rivedere ad ogni costo miei genitori che vivono qui sul Gargano. Dovevo sentire l’odore del mare”. Fonte: Repubblica