, 05 giugno 2020. “Con decorrenza dal giorno 6 giugno 2020, e fino a nuove disposizioni, è interdetto l’accesso alle spiagge libere del Comune di Mattinata per la sola balneazione, in attesa dell’attivazione del servizio di salvamento e per consentire ogni attività di competenza dell’Ente comunale, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Ordinanze degli Organi competenti, volta a garantire la sicurezza della balneazione ed una adeguata informazione all’utenza”.

E’ quanto prevede una recente ordinanza della Commissione straordinaria del Comune di Mattinata, con i poteri del sindaco.

“(..) alla luce del quadro epidemiologico attuale, in attuazione dei principi di gradualità ed

adeguatezza, risulta opportuno e necessario prevedere ed introdurre una temporanea e più

rigorosa regolamentazione della fruibilità delle spiagge libere del litorale del territorio, che

consenta l’applicazione rigorosa delle misure di contrasto alla diffusione del covid-19 (..)”, si legge tra l’altro nell’atto, che si allega.