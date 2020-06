Potenza gongola “800mila euro in arrivo ad Apricena per piste ciclabili”

Apricena. “Ancora una bella notizia per la nostra Città. Abbiamo candidato ad un bando regionale del 2019 un bel progetto per la realizzazione di piste ciclabili. Riqualificheremo diverse zone della nostra città”. Lo dice in una nota il sindaco di Apricena, Potenza.

“Un contributo a fondo perduto di 800.000 euro!! Su 80 progetti arrivati in Regione, il nostro è l’unico della Provincia di Foggia ad essere stato finanziato, a testimonianza che i nostri progetti sono sempre tra i migliori. Un ringraziamento speciale ai nostri collaboratori tecnici per il lavoro svolto e per l’instancabile servizio e collaborazione che giornalmente ci donano. Continuiamo senza sosta a migliorare la nostra città e al tempo stesso apriamo decine di cantieri che danno occupazione a tanti nostri concittadini”.