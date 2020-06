San Giovanni Rotondo, 05 giugno 2020. “Oggi l’Amministrazione Comunale, unitamente ad ARCA Capitanata, procede all’immissione in possesso degli assegnatari in ben 19 alloggi popolari, di cui 18 ubicati in via Massa e uno in via Tasso. I 18 appartamenti di via Massa sono stati realizzati ex novo da ARCA Capitanata, mentre quelli di via Tasso sono stati ristrutturati, grazie a fondi regionali”.

“È una bella giornata per San Giovanni Rotondo, una festa per tutta la comunità! L’assegnazione di questi alloggi è un importante lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti: ringrazio gli uffici comunali, gli Assessori Dimartino e Patrizio e ARCA Capitanata che ha supportato il progetto e ha realizzato queste opere. Si tratta di alloggi di ultima generazione, alcuni dei quali strutturati per accogliere persone portatrici di handicap: un segno di civiltà e di attenzione ai bisogni di cui questa città deve essere fiera”. “Un augurio speciale a queste 19 famiglie, nella speranza che interventi di questo tipo possano ampliarsi sempre più per soddisfare un diritto fondamentale come quello di possedere una casa”.