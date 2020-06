Sicurezza e convenienza: cosa valutare quando si sceglie di giocare online

Al giorno d’oggi, sempre più utenti hanno scoperto quanto possa essere facile e rapido giocare online. Dice ne sono sempre di più e l’enorme boom che è stato ottenuto da parte di smartphone e tablet non ha fatto altro che dare ancora più forza e vigore all’intero settore.

Ormai l’accesso è veramente semplice, con le piattaforme online che sono tranquillamente navigabili anche da dispositivo mobile. Anzi, uno dei trend che sono emersi con maggiore impeto nel corso del 2019 è sicuramente la predilezione da parte dei giocatori a puntare e a scommettere direttamente dal proprio device mobile. Il sorpasso che è stato registrato degli utenti che puntano da smartphone rispetto a quelli che lo fanno da pc mette in evidenza come anche per il settore del gioco online i tempi sono notevolmente cambiati.

Prima di cominciare a giocare, però, la cosa migliore da fare è quella di andare alla ricerca dei migliori bonus scommesse, in base chiaramente alla tipologia di gioco su cui si ha intenzione di iniziare a puntare. Conoscere, però, quali siano i migliori e più affidabili bonus scommesse e avere una prima infarinatura su come sfruttarli alla perfezione rappresenta già un buon viatico di partenza per tutti quegli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo.

Il marchio ADM e i sistemi di pagamento

Quando si deve valutare la sicurezza di un casinò online, è importante verificare sempre la presenza del marchio ADM, oppure AAMS, che è uno dei principali fattori che fanno la differenza da questo punto di vista. Il motivo? Molto semplice, dato che tutti quei portali che espongono il marchio ADM in bella vista, significa che rispettano tutte quelle regole e norme imposte dalla legge italiana in relazione al gioco d’azzardo sul web.

Se il marchio ADM, quindi, rappresenta un primo passo verso la scelta di una piattaforma affidabile, è indubbio come non sia sufficiente. Serve valutare anche altri elementi che possono aiutare ad avere un quadro più chiaro del grado di sicurezza che viene garantito da ciascun portale. Proprio a tale riferimento, serve utilizzare sempre dei metodi di pagamento sicuri. Quindi, il consiglio migliore da seguire, prima di creare qualsiasi conto di gioco, è di accertarsi che nell’elenco dei metodi di pagamento proposti dalla piattaforma ci siano quelli più famosi e, ovviamente, quello che si utilizza abitualmente per gli acquisti sui vari eCommerce online.

Le norme del sito e la connessione sicura

Un ottimo accorgimento da seguire per scegliere il casinò più sicuro possibile è quello di prestare attenzione alle regole che regolano i vari bonus e le diverse promozioni che vengono messe a disposizione degli iscritti alla piattaforma. Ad esempio, diffidate sempre da quei casinò online che propongono dei bonus di benvenuto eccessivamente alti, che poi magari sono legati a dei requisiti di scommessa altissimi.

La connessione del sito è un altro aspetto molto interessante da tenere in considerazione. Per questo motivo, l’unica cosa da fare è controllare che ci sia un protocollo di connessione aggiornato (https) e non uno oltrepassato (http) e in grado di favorire la formazione di falle in cui hacker e utenti terzi possono infiltrarsi e rubare i dati degli iscritti al casinò sul web. (Nota stampa)