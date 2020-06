‘Un reporter in valigia’ svela il Gargano sulla tv di Instagram

Rimini, 5 giugno – Sbarca su IGTV la web-serie di ‘Un reporter in valigia’ che esplora le bellezze del nostro Paese. Archiviati i viaggi in Spagna, Francia e Regno Unito, questa volta il reporter rimineselancerà sulla televisione di Instagram una stagione dedicata all’Italia, in particolare al Gargano. Ogni sabato pomeriggio a partire dal 6 giugno verrà caricato un nuovo episodio. “Nell’anno della pandemia, ho scelto di promuovere il turismo di prossimità attraverso una stagione di ‘Un reporter in valigia’ tutta all’italiana – ha commentato Paganelli -. La parola passa dunque agli abitanti, agli artigiani e ai paesaggi di una terra incantata che mescola coste maestose con foreste millenarie. Protagonista di questa stagione anche la buona cucina del”.

“Non chiamatemi travel blogger”. La web-serie è a metà tra il documentarismo e il blog di viaggio, perché al racconto di persona durante il viaggio, Paganelli unisce approfondimenti storico-culturali e sociali. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Definirei il mio progetto un documentario che usa un linguaggio più vivace e dinamico in modo da poter essere apprezzato da tutti, indipendentemente dall’età e dalla formazione”, ha aggiunto il giornalista.

Come mai dopo YouTube la scelta di pubblicare gli episodi su IGTV? “Perché così posso rivolgermi ad ancora più persone che amano viaggiare. Instagram è per definizione il social dei viaggiatori. Ogni profilo è una finestrella multimediale su una parte di mondo. Io stesso, quando scelgo una meta, guardo prima le foto di quel posto scattate da altri, oltre a studiarmela sui libri”.

Dopo il lungo lockdown è tornato il momento di scatenare la curiosità, nel rispetto della salute di tutti. “C’è una vena di nostalgia in questi episodi – ammette il reporter -, perché sono stati girati prima dell’emergenza sanitaria quando il distanziamento sociale non si sapeva cosa fosse. Però guardarli è un modo per pensare al futuro con ottimismo, perché mostrano ciò a cui torneremo”. Per guardare gli otto episodi, basta visitare il profilo @unreporterinvaligia dove si possono già vedere quelli sull’Andalusia, oltre alle foto dei vari viaggi. Sul canale YouTube ‘Un reporter in valigia’ è invece possibile trovare le stagioni precedenti, già trasmesse anche su Teleromagna e TR24.