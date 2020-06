USB Foggia “Gravi minacce al nostro dirigente “

, 05 giugno 2020. “La Federazione provinciale USB di Foggia denuncia le gravi minacce pubblicate sul gruppo facebook “Matteo Salvini e Giorgia Meloni per una Italia sicura e stabile”, contro il nostro dirigente sindacale Aboubakar Soumahoro. Le minacce di questo gruppo facebook dimostrano quanto siano vigliacchi e idioti i razzisti, i fascisti e i sovranisti “leoni da tastiera”. Il nostro sindacato si batte da sempre con tutte le sue forze contro la barbarie di quegli squallidi personaggi organizzando le lotte sindacali, sia per la giustizia sociale che per il riconoscimento dei diritti a tutti gli uomini, indifferentemente dal colore della pelle.

Aboubakar è da sempre impegnato contro il razzismo e nella denuncia delle condizioni schiavistiche in cui sono costretti a lavorare centinaia di migliaia di braccianti italiani e immigrati in tutte le campagne del nostro paese e soprattutto nel nostro territorio. Le migliaia di lavoratori del nostro territorio lo hanno sempre visto protagonista e sempre in prima fila nelle lotte. Nell’esprimere la nostra vicinanza ad Aboubakar ribadiamo con più forza che mai, la necessità che ci sia una forte campagna antirazzista e antifascista nelle nostre terre e che i Lavoratori si organizzino con il nostro sindacato per rivendicare diritti e uguaglianza sociale contro i seminatori d’odio”.

Esecutivo Provinciale USB Foggia – Foggia 5 giugno 2020