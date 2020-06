Zito “No al mega impianto per lo smaltimento dei rifiuti a San Severo”

Foggia, 05 giugno 2020. Un mega impianto per lo smaltimento dei rifiuti a San Severo presso l’ex Safab su via Foggia sta per essere messo in funzione. Oltre ad essere attualmente un bivacco per gente senza fissa dimora o irregolare, progetto abbandonato e ripreso in più tornate durante le varie amministrazioni, con una capienza di 60 000 tonnellate, mentre la città e il territorio circostante arrivano a produrne appena 15 000, non ha giustificazioni. La provincia di Foggia, già “terra dei fuochi”, più volte presa di mira per diventare ricettacolo di immondizia proveniente da altri luoghi, come già nel 2018, quando la Regione permise il trasbordo di centinaia di tonnellate di rifiuti in piena estate da Roma a Passo Breccioso (FG), non può divenire pattumiera italiana. Il si del Comune e della Regione Puglia non ha certo una motivazione ambientalista, specie in epoca post Covid, tenuto conto delle acclarate connessioni fra inquinamento e diffusione del virus.

FareAmbiente è semmai per un moderno ed ecologico termovalorizzatore su modello nord-europeo e per una più attenta e dignitosa gestione dei rifiuti in città. Per queste ragioni, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, grida #NOALMEGACOMPOSTAGGIO.

Maria Lucia Zito

Responsabile Laboratorio FareAmbiente di San Severo e Gargano