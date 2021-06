Manfredonia, 05 giugno 2021. “Come in una partita a scacchi, si chiariscono le posizioni in campo in vista delle prossime amministrative.

I rappresentanti locali dell’ UDC, hanno siglato l’accordo programmatico con una Forte Lista Civica per una coalizione di CENTRO di Ispirazione CATTOLICA. L’ accordo prevede, oltre all’ impegno per la formazione di liste per ognuno dei rispettivi gruppi politici, la volontà di aprire il dialogo anche ad altri gruppi locali, in un quadro di reciproca fiducia, coesione, lealtà e Vero Rinnovamento.

Il tutto per dare in futuro una migliore politica ai cittadini di Manfredonia, in modo da riavvicinarli di più alla cosa pubblica e all’ impegno civile. Basta Trasformismi”.

Gruppo UDC Manfredonia