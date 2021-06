Emma contro i Maneskin “Io presa in giro per mio look, loro apprezzati”

Lecce, 05/06/2021 – (fanpage) Emma Marrone è stata la prima artista a ricominciare a esibirsi dopo la pandemia. Il 3 giugno, infatti, si è tenuta la data zero del tour Fortuna Live 2021 a Lignano Sabbiadoro. La location è stata quella dell’Arena di Verona. La cantante ha affrontato con emozione questo nuovo inizio. E non solo perché impaziente di tornare a incontrare il suo pubblico, ma anche perché consapevole dell’importanza dei concerti per i lavoratori dello spettacolo.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai giornalisti in occasione dell’inizio del suo tour, Emma Marrone è tornata con la mente al trattamento ricevuto quando partecipò all’Eurovision Song Contest 2014. Partecipò con il brano La mia città e si classificò ventunesima. La cantante ricorda di essere stata criticata aspramente per il suo look, mentre quello di Damiano David dei Maneskin è stato apprezzato:

“All’Eurovision del 2014 portai “La mia città”. Un bel pezzo rock ma mi hanno preso in giro per i pantaloncini di scena color oro che uscivano dal vestito. C’è ancora del sessismo e c’è ancora tanto da fare. Si è visto anche in conferenza stampa dopo la vittoria dei Maneskin. Damiano è arrivato in sala a petto nudo con gli stivali sul tavolo e la bottiglia in mano. È stato apprezzato. Io invece sono stata criticatissima, specie dalle donne”.

