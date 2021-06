STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 05 giugno 2021. “È stata concepita come un modo per far capire alle persone che, se un amore finisce, ne arriva un altro, se si chiude una porta, non vuol dire che non se ne aprano altre, che non bisogna disperarsi ma essere ottimisti e aspettare, perché il tempo cucirà tutte le minime ferite che noi reputiamo enormi, e ci darà quello che ognuno di noi realmente merita: la felicità“.

Si chiama “Finestre Rotte” il nuovo singolo di Susanna Pacilli, giovane cantautrice manfredoniana, con canzone scritta nel mese di Ottobre, pubblicata nello scorso Marzo, registrata presso il Black Raven Studio, con video prodotto da Novantanove Pose.

Susanna suo na il pianoforte e recita da quando era bambina, e frequenta l’ultimo anno al Liceo Musicale C. Poerio a Foggia, dove ha coltivato il suo amore per la musica.

La giovane cantautrice di Manfredonia ha iniziato a scrivere canzoni “da quando è nata la necessità di raccontare alla gente cosa provasse, da quando sentiva il bisogno di esprimere tutte le emozioni che circolavano impazzite nella sua vita“.

È un’appassionata d’arte in tutte le sue forme, particolarmente è innamorata della città di Firenze, dove si recherà per studiare all’università. Frequenta corsi di teatro, e partecipa a vari concorsi musicali, tra cui la tredicesima edizione del Tour Music Fest. Susanna ha scritto varie canzoni, tra cui Comete, il suo primo singolo, anch’esso disponibile su youtube.