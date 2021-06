Immenso Carlitos: “Tevez lascia il Boca tra le lacrime”

(chiamarsibomber.com). “La mia carriera qui è finita. Voglio andarmene come ‘Carlitos del popolo’“. Con queste parole un commosso Carlitos Tevez ha annunciato il suo addio al Boca Juniors, perlomeno nei panni di calciatore. Il 37enne attaccante, in una conferenza stampa alla ‘Bombonera‘ non ha chiarito quale sarà il suo futuro e ha spiegato il suo addio al Boca con “motivi familiari”.

“Mi faccio da parte – ha spiegato l’Apache – perchè non ho le risorse, mentalmente, per continuare. Non so cosa farò della mia vita, ora voglio riposare e stare con la mia famiglia“. Una decisione sofferta, quella di Tevez, che lascia a malincuore i colori che più ama: “Per me il Boca è il miglior club del mondo.

Mio padre era del Boca, così come mia madre, mia moglie e i miei figli. Il Boca ti porta a dare il massimo, molto più del tuo massimo e io non sono più in grado di darlo. Il mio futuro? A oggi dico che mi ritiro, ma magari fra tre mesi sentirò la voglia di tornare a giocare“, ha sentenziato lasciando però aperto uno spiraglio ad un suo eventuale ritorno in campo. (chiamarsibomber.com)