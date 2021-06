In Puglia si balla in lido con disco chiusi, gestore: “Tanta rabbia”

Bari, 05/06/2021 – (ansa) Stanno scatenando polemiche, in particolare tra i gestori delle discoteche, settore che non ha ottenuto il via libera dal governo per la riapertura, le immagini di una serata organizzata in un lido a Monopoli (Bari), in cui si vede un dj che fa ballare numerose persone senza mascherina né distanziamento, mentre sorseggiano drink e si divertono.

A commentare le immagini c’è anche Pierpaolo Paradiso, amministratore della discoteca Praja di Gallipoli (Lecce), dove si dovrebbe tenere uno dei due eventi test propedeutici alla riapertura in sicurezza delle discoteche: “Le immagini che girano sui social su quanto accaduto a Monopoli – afferma – fanno veramente tanta rabbia”. (ansa)