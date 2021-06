Ischitella, 05 giugno 2021 – “Sono diversi mesi che stiamo dietro al sindaco e dietro all’amministrazione comunale, perché vorremmo l’apertura del museo civico”.

È l’appello lanciato dalla parlamentare Marialuisa Faro (M5S) e l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, in un video messaggio trasmesso su Facebook, in visita ieri ad Ischitella per incontrare il sindaco e chiedere alcuni chiarimenti riguardo la gestione e l’apertura del Museo Archeologico. L’ultima apertura al pubblico è stata nel settembre 2019, in occasione della presentazione del catalogo del museo “Monte Civita – Storie di antichi popoli”.

“Questo museo che potrebbe essere motivo di turismo, di visite, di cultura e comunque di rinascita per questo territorio che è bellissimo, è chiuso”.

Hanno proseguito la Faro e la Barone “Siamo venuti nuovamente a chiedere al sindaco di muoversi e di togliere le chiavi all’associazione che da anni ha queste chiavi senza alcun motivo, in modo da iniziare l’iter con la Soprintendenza per l’apertura di questo museo”.

A cura di Valerio Agricola, 05 giugno 2021.