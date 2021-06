Foggia, 05/06/2021 – (gazzettamezzogiorno) “Siamo Giuseppe e Donata Monopoli, vi scriviamo da Cerignola, provincia di Foggia. Abbiamo 3 figli: Donato, Marco e Alessandro, ed è proprio di Donato il nostro primogenito che vogliamo raccontarvi.

Il 6 ottobre 2018 nostro figlio Donato di 26 anni, in compagnia di altri tre amici, si è recato nella vicina Foggia per trascorrere una serata in un locale chiamato “le stelle”.

Doveva essere una serata universitaria di divertimento e spensieratezza tra amici, ma si è trasformata in un incubo perché nostro figlio è stato brutalmente picchiato da altri ragazzi. Immediata è stata la corsa presso l’ospedale “Riuniti di Foggia“, dove ci è stato comunicato il repentino trasferimento presso il nosocomio di San Giovanni Rotondo dove Donato ha subito due delicatissimi interventi alla testa.

Nostro figlio è rimasto in terapia intensiva, legato a dei tubi per sette lunghissimi mesi, durante i quali abbiamo vissuto momenti infernali dovuti ai suoi costanti cambiamenti e peggioramenti di salute, accompagnati da altri vitali interventi. 7 lunghi mesi ad aspettare e sperare in un miracolo, ma purtroppo è arrivato quel maledetto 8 maggio 2019, giorno in cui Donato ha deciso che era stanco di lottare per la propria vita.