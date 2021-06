Riccardi sarcastico: “La dipartita del Partito Democratico di Manfredonia”

Lo scrive stamani sui social il già sindaco di Manfredonia, già iscritto del PD, Angelo Riccardi.

“ Ricordo come fossero ieri le battaglie per portare il futuro a Manfredonia, rifacendo scuole, lungomare, piazze e tanto altro ancora, fino a rendere la nostra città una punta di diamante in Capitanata . Poi, l’ingordigia di alcuni rispetto alle note vicende di 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜 iniziò ad incancrenire il partito, facendo ammalare pian piano le sue parti migliori, fino a doverne decretare l’amputazione”.

“Mi stringo con sincero rammarico attorno ai suoi iscritti, che hanno appreso dell’improvvisa dipartita a mezzo stampa, evidenziando un comportamento che democratico lo era solo nel nome…ed ora nemmeno in quello. A quanti lo hanno amato, non chiedo fiori, ma razionalità: non fatevi prendere in giro da chi rinnega in maniera così ridicola e senza un briciolo di dignità il proprio passato solo per opportunismo. E soprattutto meditate su questa morte improvvisa, per comprendere una volta per tutte che la colpa di quanto accaduto negli ultimi anni sta in un modo dispotico ed egoista di prendere le decisioni, finalizzate solo a tornaconti personali”.