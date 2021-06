Vittima foggiana del dott Rizzi, spunta la testimonianza di un imbianchino

Foggia, 05/06/2021 – (ilquotidianoitaliano) Gli inquirenti ipotizzano che l’estorsione perpetuata da Rizzi non sia un caso isolato. I quasi 2 milioni di euro trovati in casa portano a pensare che le vittime dell’iniezione miracolosa sono più d’una. Spuntano inoltre le dichiarazioni degli artigiani, chiamati per fare dei lavori nella villa del medico, quando la vittima non era più in grado di pagare in contanti perchè ridotta sul lastrico: “Andai col paziente malato alla villa dell’oncologo, perché mi aveva chiesto di pitturare alcune stanze — ha spiegato ai Carabinieri un imbianchino. — Il dottore ci accolse insieme alla sua compagna, Antonella, che restò lì tutto il giorno. Non li ho mai visti pagare per l’esecuzione dei lavori né per l’acquisto dei materiali”.

Ed è proprio sul ruolo della compagna del dottor Rizzi, la cinquantaseienne Maria Antonietta Sancipriani, che gli inquirenti vogliono far luce. Entrambi sono accusati di concussione aggravata nei confronti di Ottavio Gaggiotti, un impiegato foggiano malato di tumore deceduto nel febbraio 2020. La donna infatti oltre ad ospitare il medico nel suo studio Caf, adibito a studio medico, faceva spesso da segretaria al dottore stampandogli ricette e andando a ritirare medicine. Ad incastrare la coppia ci sono le registrazioni del figlio della vittima, Antonio che ha cominciato a insospettirsi dopo le prime somministrazioni a pagamento, visto che veniva richiesto loro di versare 900 euro per il farmaco e 450 per l’attività del medico. Rizzi è agli arresti domiciliari dal 28 maggio, la donna invece è libera nonostante il pm Marcello Quercia avesse chiesto una misura cautelare anche per lei.(ilquotidianoitaliano)