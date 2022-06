Foggia, Cuttano: “L’lstituto Incremento Ippico non è salvo”

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 giugno 2022 – “Dopo la mia denuncia riguardo alla richiesta dell’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca (ANAMF), con la quale comunicavano la volontà ad assumere la gestione dei cavalli e dei documenti, la storia dell’ex Incremento Ippico di Foggia, sto vedendo gli interventi di tantissimi politici foggiani. Loro fanno credere che l’Iriip è salvo, ma questo non è assolutamente vero”.

A parlare è Franco Cuttano, q.tecn. di equitazione, domatore di cavalli, esponente del Comitato Pro IRIIP (Deposito Cavalli Stalloni di Foggia), intervistato da Stato Quotidiano durante la mostra del Museo Carrozze d’epoca “Michele ed Antonio Pedone”, in programma in questi giorni all’ lstituto Incremento Ippico di Foggia (IRIIP) di Via Caggese.

L’iniziativa è inserita all’interno della mostra mercato “Rose, Orti, Giardini e non solo”.

“Potremo dire che l’Iriip è salvo quando partirà un progetto di ristrutturazione e rilancio e la Regione avrà stanziato dei fondi, cominciando a creare posti di lavoro con gente qualificata”, sottolinea Cuttano a Statoquotidiano.it.

“Noi avevamo presentato il progetto ‘Pro Iriip’ che interessava il suolo di 23 ettari, facendolo vivere alla città, senza escluderne l’utilizzo in equitazione. Così da poter organizzare anche gare nazionali come abbiamo fatto nel 2011 e 2012”.

“Il problema è invece che piano piano tra Regione, l’Università e il Comune, i suoli, le stanze, terreno e tutto il resto, sono stati tolti per farlo morire, questa è la verità”.

“Questo progetto che è di iniziativa popolare, noi l’abbiamo presentato alla Provincia, al Comune e alla Regione e l’hanno praticamente cestinato. Vi invito a vederlo e cercarlo su internet”.

“Sono maestro di equitazione, addestratore e conosco bene le potenzialità di questa istituzione storica. Senza alcun dubbio l’lstituto Incremento Ippico potrebbe creare un esagerato richiamo turistico, oltre a tutte le attività che si potrebbero fare in questo campo. Ci sono migliaia di idee, che potrebbero essere attuate senza però toccare l’impianto equestre. Perché possa vivere l’Iriip è necessario il terreno, senza quest’ultimo non può esistere“, conclude Franco Cuttano.

A cura di Gianluigi Cutillo, 5 giugno 2022

Link allegato PROGETTO Pro-I.R.I.I.P. (Deposito Cavalli Stalloni di Foggia):

Progetto PRO IRIIP