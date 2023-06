Foggia, 5 giugno 2023. “AttiVisti foggiani fa appello a tutte le forze sane della città: Foggia ha bisogno di voi”.

Matteo Papicchio e Salvatore Imperio, leader del movimentismo che ha contribuito a tenere desta l’attenzione sui temi che riguardano la città- il rispetto del vivere civile, dalle strade ai marciapiedi, dalle piazze del centro a quelle della periferia- sono a un punto di svolta, “ad un bivio”, dicono loro stessi.

In autunno a Foggia si vota e c’è necessità di convogliare l’impegno in “una sintesi tra tutte le realtà: non è solo un dovere politico-scrivono in una nota- ma un obbligo verso tutti i foggiani”.

Per questo, richiamano alla “responsabilità” tutte le forze politiche e civiche sane della città di Foggia per creare attraverso il confronto e il dialogo “una visione comune”.

Con una prospettiva che mira a ricostruire Foggia dalle fondamenta “sulle ceneri dei disastri della malapolitica degli ultimi 30 anni e dopo l’esperienza del commissariamento per mafia”. Ritengono che si tratti di un’occasione più unica che rara per ridare slancio alla città, “occasione libera dalle dinamiche politiche e dagli interessi di pochi”.

C’è una speranza, “insita nelle varie realtà sane che sono nate negli ultimi anni e che oggi vediamo divise”.

Si rivolgono, dunque, a tutte quelle realtà, civiche e associative, sorte in questi anni, “che hanno lavorato alacremente per affrontare e cercare di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini e della città in generale: nate ancor prima del commissariamento, fermento civico importante, sarebbe un peccato mortale che ognuna di queste realtà andasse per la propria strada, in ordine sparso, senza creare un giusto connubio di visioni”.

“Siamo ad un bivio dove i personalismi e le chiavi di lettura personalistiche devono lasciare il passo ad un Noi collettivo. La nostra preoccupazione nasce dal fatto che vediamo una separazione figlia di un pregiudizio di fondo che lascia troppo spazio alle forze politiche della restaurazione che, sicuramente unite, esprimeranno un candidato sindaco, presumibilmente figlio dell’ultima esperienza politica fallimentare della città”.

“Il nostro auspicio è quello che le migliori menti della città possano iniziare un confronto perché solo così scopriranno che le loro visioni convergono in un’idea comune: Foggia”.

“Vogliamo che la parte sana della città si riappropri degli spazi di rappresentanza cittadina in tutte le sue forme, rompendo il muro dell’indifferenza o peggio della cosiddetta “delega in bianco”.

E citano le parole del procuratore Ludovico Vaccaro: “Questo è il momento in cui le coscienze devono sollevarsi e ribellarsi. Serve impegno. Per chi vuole una città florida e legale, sviluppo sociale e occupazione. Questo è il momento di rimboccarsi le maniche e scendere in campo”.

“La politica deve ritornare protagonista, deve recuperare il suo ruolo, a partire dalle sue migliori espressioni messe in campo, che possano ridare lustro ed autorevolezza propri dell’agire di una pubblica amministrazione che si rispetti.

Trovare una sintesi tra tutte le realtà non è solo un dovere politico, ma un obbligo verso tutti i foggiani”.