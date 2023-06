Fotografato ragno nell’Oasi Laguna del Re. “Sapete identificarlo?”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Non sono un esperto di identificazione dei ragni e chiedo a chi abbia competenza, di aiutarmi all’identificazione di questo esemplare fotografato”. Lo scrive sui social Salvatore Giannino, wildlife photographer, guida ambientale escursionistica ed educatore ambientale. Lo scatto è stato effettuato all’Oasi Laguna del Re a Siponto.

“I ragni fanno parte degli animali buoni. Esistono più di 34000 varietà diverse di ragni in tutto il mondo, e molti di loro sono predatori! Fortunatamente, molte delle loro vittime sono insetti, cosa che li rende una buona risorsa nel controllo del numero d’insetti nel proprio ambiente”.

Nel Parco Nazionale del Gargano vivono diversi tipi di Aracnidi, velenosi e non. Tra questi, come riportato nel sito garganonatura.it, c’è il ragno sacco – Cheirachantium punctorium – che possiede un veleno neurotossico e citotossico ed è quindi uno dei ragni più pericolosi, per l’uomo, dopo la Malmignatta. Il suo nome comune deriva dall’abitudine di costruire dei sacchi (vedere filmato) come rifugio o per fini riproduttivi. Può raggiungere le dimensioni di 2,5 cm E’ molto attivo nelle ore crepuscolari in cui caccia ortotteri ed altri ragni. Presente sul Gargano.