Giulia Tramontano: autopsia fondamentale per i reati del barman

MILANO – Giulia e Thiago sono morti e Alessandro è in prigione come criminale confesso. Inizia ora la parte tecnica più elaborata della straziante storia di due donne, una Giulia incinta e un'”altra donna” che aveva abortito, che hanno avuto la sfortuna di innamorarsi dello stesso mostro, il narcisismo del trentenne Alessandro Impagnatiello, barman dell’Armani Bamboo, intrappolato in un castello di bugie.

Secondo gli inquirenti, nei giorni scorsi il colpevole è apparso molto tranquillo . Oggi pomeriggio incontrerà i suoi avvocati e invierà l ‘ invito a nominare dei periti , come previsto dalla legge , per assistere alle autopsie di Giulia e Thiago, previste non prima di mercoledì.

È quasi certo che Impagnatiello riceverà il massimo della pena per omicidio e il processo sarà discusso in Corte d’Assise, eventualmente subito se l’accusa lo richiederà. In ogni caso, il referto dell’autopsia sarà decisivo per un’accurata identificazione del crimine. Solo il medico legale saprà il momento esatto della morte, se Giulia è morta rapidamente o in agonia, cioè se un soccorso tempestivo avrebbe salvato il bambino.



Anche in questo caso l’autopsia sarà decisiva, perché l‘assassino potrebbe aver dato più di quanto non sembri in quel momento. Ricordiamo che sulla pelle di Giulia c‘erano delle bruciature. Questo perché, dopo averla accoltellata, ha pensato di “non renderla riconoscibilee ha cercato di darle fuoco nella vasca da bagno. E in questo caso, un maggior numero di ferite farebbe addirittura riconsiderare l‘aggravante della tortura, che richiede ripetizione e ostinazione, come l’overkilling. Lo riporta Anna Giorgi su Il Giorno.