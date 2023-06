Manfredonia. “LSU e manutenzione urbana”

Manfredonia – “Come Verdi abbiamo lottato per dare un futuro alle decine di LSU che stavano perdendo ogni forma di assistenza.

Grazie allo sforzo di molti, sono stati stabilizzati presso il comune di Manfredonia con 12 ore di lavoro settimanale che dal 1 giugno sono salite a 18.

Quelli che lavoravano negli uffici hanno continuato e continueranno a farlo sollevando questa amministrazione da una difficile situazione di carenza del personale. Ma alcune decine di questi lavoratori sono stati sotto utilizzati: hanno passato 5 mesi a non fare nulla o quasi nulla, senza nessuna funzione o compito. Tra l’altro gli stessi dipendenti sarebbero assolutamente disponibili ad effettuare lavori di manutenzione urbana.

L’amministrazione comunale è stata INCAPACE di gestirli per migliorare la manutenzione della città.

Potevano essere assegnati alla manutenzione e pulizia del verde, o ad altri servizi. Con pochissimo denaro si potevano acquistare i DPI e qualche attrezzatura (decespugliatori, forbici da potatura, pinze per i rifiuti, lancia per il pirodiserbo…) ed oggi non si sarebbe assistito al degrado totale della città. Una vergogna!

Ora, senza perdere altro tempo, ci aspettiamo un cambio di passo. Signor sindaco, se continuerà a lasciare inutilizzati gli ex LSU la responsabilità della sporcizia in giro, delle erbe alte che prenderanno fuoco, sarà solo della sua amministrazione e sarà vano accusare i cittadini di non mantenere pulito. Se una zona viene mantenuta pulita, viene rispettata”.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace, coportavoce Europa Verde Manfredonia.