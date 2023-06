Manfredonia. “Sulla stessa barca, famiglie imprenditoriali alla prova del passaggio generazionale”

Foggia, 5 giugno 2023 – Banca Generali è lieta di annunciare il ritorno di una serie di

appuntamenti dedicati alla propria clientela imprenditoriale, con l’obiettivo di offrire

supporto e consulenza in importanti tematiche aziendali.

Il primo di questi appuntamenti in collaborazione con il Grant Office dell’Università di Foggia sarà focalizzato sul passaggio generazionale in azienda. In questo contesto, Banca Generali è entusiasta di presentare un evento unico nel suo genere, intitolato “Sulla stessa barca: famiglie imprenditoriali alla prova del passaggio generazionale in azienda”, che si terrà presso la suggestiva Marina del Gargano di Manfredonia il 14 giugno alle ore 16:00.

La giornata si aprirà con un incontro, durante il quale esperti e consulenti condivideranno le migliori pratiche e le strategie vincenti per affrontare con successo questo delicato passaggio. Saranno discussi temi come la pianificazione successoria, la gestione del potenziale conflitto tra le generazioni e l’importanza di una comunicazione

efficace all’interno dell’azienda familiare.

Ma il vero cuore dell’evento sarà rappresentato dalla prova pratica che le famiglie

imprenditoriali dovranno affrontare a bordo di una barca a vela. Questa esperienza

avvincente, in collaborazione con il circolo velico GARGANO Sailing Team, mira a mettere

alla prova le capacità di leadership, collaborazione e adattabilità delle famiglie coinvolte in

un contesto diverso da quello lavorativo abituale, i genitori e i figli dovranno lavorare

insieme per affrontare le sfide che si presenteranno durante la navigazione.

Saranno messe alla prova la capacità di prendere decisioni in modo rapido ed efficace, nonché la capacità di comunicare in modo chiaro e costruttivo, elementi chiave per la buona riuscita del passaggio generazionale.

Tutto questo rappresenta un’opportunità unica per le famiglie imprenditoriali di condividere esperienze, acquisire competenze fondamentali e creare reti di sostegno all’interno della comunità imprenditoriale locale.

L’evento si concluderà con un aperitivo presso lo YACHTING CLUB della marina e un

momento di networking, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di scambiarsi

opinioni, consigli e progetti futuri. I posti a bordo sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare al più presto il proprio posto per garantirsi la partecipazione a questa straordinaria iniziativa.