Morte Mastromatteo: Famiglia e Comune di Peschici chiedono verità e giustizia

Gargano – Michele Mastromatteo è stato ritrovato quasi 3 anni fa privo degli arti inferiori e parzialmente coperto da un cassonetto.

Mentre la procura ha richiesto l’archiviazione del caso, l’avvocato difensore della famiglia Mastromatteo, Giuseppe Falcone, si oppone fermamente a tale decisione, sostenendo che sia totalmente fuori da ogni logica negare che si tratti di un omicidio.

“Non si può affermare che Michele è morto per cause naturali, specialmente se lo dice un medico legale nominato dalla procura”, afferma l’avvocato Falcone. “La scena del crimine è stata trovata in modo inquietante, con il corpo di Michele ritrovato senza arti, nudo e parzialmente coperto da un cassonetto che nascondeva tutte le gambe. È tutto assurdo! Non ho ricevuto né CD né DVD, solo oggi, dopo 13 giorni, ho ricevuto il cartaceo del fascicolo. Non so cosa poter affermare con certezza, ma penso che sia evidente che questo non sia stato un decesso naturale.”

La madre di Michele, profondamente colpita dalla tragica perdita del figlio proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 49 anni, è stata particolarmente afflitta dalla notizia. “Qualcuno ha fatto in modo che Michele non compisse i suoi 49 anni”, afferma l’avvocato Falcone, sottolineando il lato oscuro di questa vicenda. “Chiediamo che non venga archiviato il caso e lasciamo alla giustizia il compito di decidere se procedere o meno con un’archiviazione. Sono convinto che, dati i motivi che ho esposto in precedenza, non vi sarà alcuna archiviazione.”

La morte di Michele Mastromatteo ha lasciato un vuoto nella comunità di Peschici, come afferma il Vice sindaco Matteo Masella, che ricorda il defunto come un caro amico. “Dispiace non poter fare niente”, dice Masella. “Chiediamo alle autorità competenti di trovare una soluzione giusta e di applicare una risoluzione per quanto riguarda questo problema. Oggi era una giornata particolare e la madre di Michele si è sentita male, poiché oggi lui avrebbe compiuto 49 anni. Lo ricordiamo con affetto come un carissimo amico che ci manca profondamente.”

La comunità di Peschici è in attesa di ulteriori sviluppi sul caso, mentre la famiglia Mastromatteo e il loro avvocato lottano per ottenere giustizia per la morte di Michele, sospettando che ci sia dietro un oscuro delitto. Sarà compito del giudice per le indagini preliminari decidere se l’archiviazione richiesta dalla procura sia giustificata o se sia necessario approfondire ulteriormente le indagini per far luce su questa tragica vicenda.

Servizio a cura di Vittorio Agricola.