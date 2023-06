Russo: “Continue piogge tra Sant’Agata e Accadia: dichiarare lo stato di calamità naturale”

Foggia – “Nei mesi di aprile, maggio e nei primi giorni di giugno 2023 nell’agro dei Comuni di Sant’Agata di Puglia (Fg)- Candela- Accadia si sono verificati eventi calamitosi (abbondanti , continue ed incessanti piogge) che hanno causato molteplici danni a colture cerealicole, piante da leguminose, olivicole e fruttifere, come da relazione a firma del perito agrario Michele De Gianni, che vengono segnalati ai sindaci degli stessi citati Comuni, ognuno competente per l’agro del proprio Comune al fine della declaratoria della calamità naturale , ciascuno per gli adempimenti necessari ed occorrenti al fine di accertare e riconoscere lo stato di calamità naturale per l’annata agraria annata 2023”.

E’ quanto dice in una nota l’Avv. Antonietta Russo, del comitato Masserie Santagatesi.

“Come si legge dalla relazione del perito agrario Michele De Gianni , a seguito di sopralluogo effettuato nell’agro di Sant’Agata di Puglia -Candela-Accadia su tutte le coltivazioni visitate , comprese quelle poche dove è stato effettuato un trattamento fungicida di prevenzione, si evince la diffusione abbastanza omogenea di malattie fungine come oidio, ruggini e fusiariosi”.

“Tali malattie fungine sono la conseguenza di un lungo periodo di piogge ed umidità, che , ancora continua, e assenza di ventilazione che, con l’aumentare delle temperature , creano le condizioni ideali per l’incubazione e lo sviluppo delle stesse. A questo si aggiunge il fenomeno dell’allettamento , anche esso dovuto alle incessanti piogge”.

“Nella maggior parte delle coltivazioni non è stato possibile effettuare trattamenti fungicidi preventivi per la impossibilità , a causa delle continue ed incessanti piogge, di operare con i mezzi meccanici adatti.Ma anche nei pochi campi dove si è riusciti a fare un trattamento , le infezioni fungine sono presenti in larga scala. Da quanto esposto il perito agrario Michele De Gianni prevede enormi danni qualitativi e quantitativi sulla produzione“.

“L’insediarsi di malattie fungine , sulle foglie, sugli steli, e sulle radici delle piante di cereali, riduce enormemente l’attività fotosintetica delle piante stesse con conseguente calo della produzione, in termini quantitativi dal 30% al 50%”.

“Oltre al calo quantitativo, la riduzione dell’attività fotosintetica comporterà un calo nella sintesi delle sostanze che compongono la cariosside , per cui si prevede anche un forte calo della percentuale di proteine , parametro importante per la determinazione del prezzo. Tanto relaziona il perito agrario Michele De Gianni”.

“Appare molto probabile che il raccolto dell’annata agraria 2023 , così come preannunciato dal perito agrario De Gianni, a causa della riduzione delle proteine subirà l’ennesimo calo del prezzo nonché subirà un calo della produzione sino al 50%“.

“Le continue ed abbondanti piogge – spiega l’avvocato Russo – mettono a rischio anche la mietitura ed il raccolto in quanto sarà molto difficile , con queste condizioni climatiche, poter accedere nei terreni con i pesanti mezzi meccanici”.

“Molti campi di grano rischieranno di non poter essere raccolti con notevole aggravio di spese per i proprietari terrieri .Alla beffa di aver coltivato con concimi, gasolio e seme a prezzi altissimi e al continuo ribasso del prezzo del grano, che quota a circa 30 euro a quintale, gli agricoltori si vedranno costretti a non poter raccogliere il prodotto o, se riusciranno ad entrare nei terreni, a mietere i campi di grano con calo di produzione e di qualità del prodotto”.