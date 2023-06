Torna il treno Foggia – Manfredonia: la carrozza pilota arriva da Firenze

MANFREDONIA (FOGGIA) – Particolare invio ha percorso la linea Adriatica nella giornata di sabato 3 giugno: si tratta del trasferimento di una carrozza pilota MDVC “Mazinga” trazione Diesel spinta dalla locomotiva D.445.1132, entrambe appartenenti alla DBR Toscana di Trenitalia. Il treno, partito da Firenze Osmannoro, è giunto a destinazione a Foggia;

i due rotabili, insieme ad alcune vetture Piano Ribassato, saranno infatti impiegati sulla linea Foggia – Manfredonia a partire da domenica 11 giugno, data in cui entrerà in vigore l’orario estivo.

Con l’estate tornano dunque le corse ferroviarie sulla linea che collega il capoluogo dauno alla città di Manfredonia, servizi strategici e molto utilizzati come treni del mare dai foggiani. D’inverno la linea non gode della stessa frequentazione e da qualche anno è chiusa nei mesi invernali. Realisticamente, risulta difficile sperare in un rilancio del servizio ferroviario al di fuori dal periodo estivo, anche considerando le molte proposte di chiusura totale che si sono susseguite in questi anni e che, fortunatamente, non hanno avuto seguito. Lo riporta Benedetto Fanelli su ferrovie.it.