Le saline di Margherita di Savoia hanno fatto da cornice alla sfilata “Vestiamoci di Sale”.

In passerella, gli studenti dell’Accademia di Belle arti di Foggia guidati dalle docenti Francesca Sabba e Eva Belgiovine che hanno la propria didattica artistico/sperimentale.

Eva Belgiovine con il corso di “Illustrazione per la moda” attraverso l’utilizzo dell’upcicling, e dunque con abiti di riciclo, mediante una narrazione fatta di segni, colori e materiali, ha presentato una produzione scenica inusuale nelle forme e nell’utilizzo delle tecniche tradizionali come la pittura, il disegno, il ricamo e l’applicazione di materiali di vario genere.

Francesca Sabba, con i corsi di “Decorazione per la moda”, ha dedicato la produzione della propria didattica alle saline disegnate dal Vanvitelli, al sale come materiale evocativo ricco di suggestioni artistiche e alla riserva avifaunistica di margherita di Savoia. Tutto questo tramite il filo della sperimentazione fatto di caftani che si ‘riempiono’ di materiali resilienti sulla scorta della Fiber Art: filati, applicazioni di minuterie, disegni con il filo, accessori attraverso le tecniche del macramè e dell’uncinetto sperimentale.

Ad aprire l’evento la performer danzatrice e coreografa Ambra Amoruso che ha guidato le modelle su una passerella completamente fatta di sale.

Lungo il percorso stabilito, “quadri viventi” sono stati posti come installazioni, dove le luci hanno messo in risalto la produzione degli studenti.

“In scena- spiegano le docenti- anche la visualizzazione di temi di attualità come il femminicidio ma anche ‘racconti di vita quotidiana’ e, anche di ‘leggerezza’ come la scorsa edizione di “Vestiamoci di Murales” che è stata presente a Margherita di Savoia. Ringraziamo per l’iniziativa il sindaco di Margherita Bernardo Lodispoto, l’ing. Antonio Valentino Direttore dell’Atisale, il proprietario del Bistrot Porta Salina Antonio Penza, il presidente e la presidentessa Lino Lombardi e Silvana Sabetta dell’associazione StornaraLife”.

“Vestiamoci di Sale” si sposterà a Stornara durante il Festival di “Stramurales” del prossimo agosto, per una nuova sfilata e per un gemellaggio artistico fra le due cittadine, ricche di arte, cultura e storia.