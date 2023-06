Vittorio Presutto presidente del Cda della Asp “Castriota e Corroppoli”

BARI – GIUNTA REGIONE PUGLIA 5 GIUGNO: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

Agricoltura: la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l’assistenza tecnica al piano strategico della Politica agricola comunitaria (Pac) 2023-27. Ha quindi assegnato il ruolo di Autorità di gestione regionale del PSP Italia 2023-2027 della Regione Puglia al Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, e ha demandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e al Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura la predisposizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’AdG con specifico riferimento al Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia, comprensivo, tra l’altro, del capitolato speciale e dell’individuazione delle risorse finanziarie per la realizzazione del servizio per l’intero ciclo di programmazione 2023-2027. Ha demandato infine alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti, la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara e la predisposizione del bando e del disciplinare di gara nonché il suo espletamento.

Agricoltura: approvata la proposta urgente al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per la grandinata Aprile 2023 nel territorio del comune di Leverano.

Approvato lo schema di Regolamento Regionale “Regolamento delle Imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Puglia”.

Approvati dalla Giunta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il “Contributo alla amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali”.

Sanità: la Giunta ha preso atto della prosecuzione delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e ha disposto la proroga per l’anno 2023 del Protocollo d’Intesa approvato al fine di assicurare continuità alle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER Puglia).

Welfare: approvato il finanziamento – per circa 5 milioni di euro – delle istanze della linea A – prima finestra 2023 per il piano di attività per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare.

Welfare: presa d’atto della Giunta degli esiti del tavolo di confronto negoziale con il Comune di Bari per la realizzazione del progetto “Bari Community Hub”, nell’ambito del programma “Puglia SocialeIN- hub di innovazione sociale”, con circa 2,2 milioni di euro a disposizione da fondi Por-Fesr 2024-20.

Istruzione: approvata l’iscrizione di risorse dedicate alla fornitura di libri di testo gratuiti o semigratuiti per l’anno scolastico 23/24 con indicazioni dei criteri per i beneficiari e la ripartizione tra i Comuni.

Nominata Francesca Francavilla presidente del Cda della ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte (Ba). Nominato Vittorio Presutto presidente del Cda della Asp “Castriota e Corroppoli” di Chieuti (Fg). Sostituito con Pasquale De Leonardis il commissario dell’Ipab Maria SS di Costantinopoli” di Bitritto (Ba).