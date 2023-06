Zeman: “A Foggia ci sono pochi giornalisti”. Fuga dalla sala stampa

FOGGIA – Clamorosa polemica in sala stampa dopo la gara di andata della semifinale play off tra Foggia e Pescara di ieri sera. Irrompe Zeman e afferma: “A Foggia ci sono pochi giornalisti”. Gli stessi, offesi, si alzano e abbandonano la sala, contrariati dalle dichiarazioni del boemo che ne ha anche per Delio Rossi: “Se ci siamo salutati? Non l’ho visto, non mi ha cercato, non l’ho cercato…”. Che dire: una coda velenosa della quale non si avvertiva alcun bisogno. Lo riporta TeleFoggia.