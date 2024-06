Manfredonia. “I Carabinieri rappresentano i valori migliori del nostro Paese e per questo è doveroso ringraziarli per il loro impegno e per il senso del dovere che mostrano nella loro attività quotidiana. In occasione della giornata del 5 giugno, 210° anniversario dell’Arma, rivolgiamo un augurio e un grande plauso all’operato degli uomini e delle donne che garantiscono la sicurezza di tutti i cittadini, mostrando nel loro sforzo continuo quali siano i valori che contraddistinguono l’Italia e gli italiani.

Auguri a tutti loro dunque nella giornata che li rappresenta. Auguri ai Carabinieri in servizio e a quelli in congedo che non cessano mai di essere Carabinieri. Auguri al personale impegnato nelle missioni all’estero e nelle sedi consolari. Auguri anche a tutte le loro famiglie che devono condividerne impegni e preoccupazioni. Onore ai Carabinieri caduti nell’adempimento dei propri compiti civili e militari, volti ad assicurare l’incolumità e l’ordine pubblico della nostra nazione. Ad essi un saluto che vuole anche essere un impegno e una promessa a non dimenticare mai il loro sacrificio”.

Lo dichiara sui social il Generale Giuseppe Marasco, candidato al consiglio comunale di Manfredonia, Lista Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni.