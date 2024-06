Giugno 2023 / Giugno 2024

TOTALE ARRESTI DA GIUGNO 2023 A MAGGIO 2024: 925. 36 LE OPERAZIONI DI SERVIZIO PIÙ SIGNIFICATIVE

2023

Luglio/Agosto

05.07.2023 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 7 persone accusate del reato di traffico di sostanze stupefacenti, commesso nel 2021 nelle province di Foggia, Campobasso e Chieti.

06.07.2023 Operazione (tentato omicidio) della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 persone, accusate a vario titolo di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e tentato omicidio perpetrato in Apricena il 10 aprile 2023 ai danni di due fratelli incensurati.

12.07.2023 Operazione (caporalato) dei Carabinieri della Compagnia di Foggia e del N.I.L.: eseguite sette ordinanze di sottoposizione a controllo giudiziario nei confronti di altrettante aziende agricole e deferite in s.l. 10 persone per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso nel bimestre agosto -settembre 2021 in danno di decine di lavoratori di varie etnie, dimoranti presso abitazioni fatiscenti ubicate nella zona dell’ “ex pista” di Borgo Mezzanone (FG).

14.07.2023 Operazione antimafia del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e del R.O.S.: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 persone, accusate dei reati in concorso di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di apparati telefonici all’interno di istituti di detenzione, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

19.07.2023 Operazione “Streaming” del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone accusate di avere a vario titolo concorso, nel periodo temporale tra marzo e agosto 2022, in un florido traffico di cocaina e hashish, la ricettazione ed estorsione di veicoli e mezzi commerciali ai danni di privati ed aziende, nonché la ricettazione, la detenzione e il porto illegale di armi da fuoco e munizioni.

24.07.2023 Operazione “Game Over” del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 82 indagati – tra cui capi, promotori, organizzatori, partecipi e contigui delle 3 “batterie” della “Società Foggiana” – ritenuti responsabili dei reati, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa e dalla disponibilità di armi da fuoco, di associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, concorso in numerosissimi episodi di spaccio ed estorsione aggravata.L’indagine ha consentito di focalizzare ed individuare il “Sistema” allestito dai vertici dell’associazione mafiosa per la gestione monopolistica del traffico di cocaina nel capoluogo dauno, a seguito dell’accordo con cui è stato ricostituito l’assetto multipartecipativo del traffico di droga con il coinvolgimento unitario delle 3 “batterie” della “Società Foggiana” e la condivisa spartizione dei profitti.

Settembre

03.09.2023 Operazione (omicidio)del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguito un fermo di indiziato di delitto del P.M. nei confronti di una persona accusata dell’omicidio, avvenuto a Foggia il 28 agosto 2023, ai danni di una 72enne.

08.09.2023 Operazione (usura e tentata estorsione) della Compagnia Carabinieri di Lucera: eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 2 persone accusate dei reati di usura, tentata estorsione continuata, indebita percezione di erogazioni pubbliche, detenzione e porto illegale un’arma da sparo e possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

09.09.2023 Operazione (estorsione) della Compagnia Carabinieri di San Severo e della P.d.S.: arrestati in flagranza di reato 2 sanseveresi per estorsione in concorso ai danni di un imprenditore del luogo.

14.09.2023 Operazione (concorso in omicidio) del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata di concorso in rapina aggravata e nell’omicidio della 72enneassassinata a Foggia il 28 agosto 2023.

19.09.2023 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di Cerignola”: eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 4 persone accusate del reato di traffico di sostanze stupefacenti, commesso in quel centro tra aprile e luglio 2023.

Ottobre

04.10.2023 Operazione (furti) della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo: eseguite 4 misure cautelari per i reati di furto in abitazione aggravato, detenzione illecita di armi, danneggiamento e violenza privata, perpetrati come ritorsione nei confronti della vittima, che con la propria attività di “vivaista” e contestuale realizzazione di sentieri boschivi a carattere turistico, aveva impedito agli indagati di esercitare la loro attività di allevatori in San Marco in Lamis (FG).

13.10.2023 Operazione (omicidio di mafia) del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 2 persone per concorso in omicidio premeditato, porto illegale di armi da fuoco e ricettazione, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, in relazione all’omicidio di Solitro Marino, commesso il 29 aprile 2015 a Vieste nell’ambito di una faida sviluppatasi per il controllo delle attività illecite.

17.10.2023 Operazione (rapina) della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 personeche il 6 luglio 2022, ad Ischitella, armati di pistola, avevano perpetrato una rapina aggravata presso l’abitazione di due anziani.

25.10.2023 Operazione (rapine) della Compagnia Carabinieri di Cerignola: eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 11 persone accusate a vario titolo di rapina, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini hanno consentito di accertare la responsabilità di alcuni indagati in ordine a una serie di rapine a mano armata in danno di supermercati che ha interessato, da maggio 2019 a febbraio 2020, i territori di Cerignola e Orta Nova, nonché di ricostruire un florido spaccio di ingenti quantitativi di stupefacente, gestito da alcuni destinatari della misura cautelare che rifornivano pusher sia della zona che provenienti da paesi limitrofi.

Novembre

07.11.2023 Operazione (rapina) della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 sanseveresi ritenuti responsabili, in concorso, di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Apricena.

22.11.2023 Operazione (tentata estorsione) della Compagnia Carabinieri di Lucera: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 persone, accusate di tentata estorsione e lesioni personali aggravate perpetrate in danno di commercianti.

27.11.2023 Operazione (sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione) della Compagnia Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone indiziate a vario titolo dei reati di estorsione in concorso, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti contro familiari o conviventi.Le indagini hanno consentito di ricostruire un giro di prostituzione gestito lungo la Strada Statale 673 di Foggia o in tratti di strada pubblica nei comuni di Cerignola e Orta Nova.

Dicembre

16.12.2023 Operazione (usura) della Compagnia Carabinieri di Foggia e della P.d.S.: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 persone accusate a vario titolo dei reati di estorsione e usura.Secondo le indagini gli indagati avrebbero, nei precedenti mesi di febbraio e marzo 2023, preteso, anche con minacce di ritorsioni, da un 31enne del luogo la restituzione, con interessi usurai, di un debito maturato per la compravendita di sostanza stupefacente.

29.12.2023 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 persone accusate a vario titolo dei reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini, condotte da ottobre 2022 a luglio 2023, hanno consentito di disarticolare un florido traffico di sostanze stupefacenti che ha interessato i comuni ricadenti nell’area nord del Gargano, tra cui Rodi Garganico (FG), Cagnano Varano (FG), San Nicandro Garganico (FG) e San Severo (FG). In particolare nel centro storico del comune di Rodi Garganico alcuni indagati gestivano una piazza di spaccio di cocaina e hashish acquistati da tre fornitori – anch’essi identificati e sottoposti a misura cautelare – residenti rispettivamente a San Severo (FG), San Nicandro Garganico (FG) e Cagnano Varano (FG).

2024

Gennaio/Febbraio

09.01.2024 Operazione (furto) dei Carabinieri della Compagnia di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 3 persone accusate di furto e ricettazione di batterie asportate presso cabine della società Enel ubicate nei comuni di Lesina e Poggio Imperiale.

12.02.2024 Operazione (confisca) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e della DIA: eseguito un decreto di confisca di primo grado di 7 società di autotrasporto, 15 immobili, altri beni e rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in 2,2 milioni di euro, a carico di un imprenditore pregiudicato di Orta Nova.

13.02.2024 Operazione (arresto latitante) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia: arrestato a Carovigno (BR) FRATEPIETRO Vincenzo cl. 1969, inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno e ricercato dal 16.03.2023 per essersi sottratto alle ordinanze di custodia cautelare in carcere di cui era stato destinatario per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito delle operazioni – coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dai Carabinieri di Foggia – convenzionalmente denominate Cocktail (eseguita il 16.03.2023 a carico di 24 persone) e Game Over (eseguita il 24.07.2023 a carico di 82 persone).

15.02.2024 Operazione (rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli)dei Carabinieri della Compagnia di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

22.02.2024 Operazione (ricettazione) della Compagnia Carabinieri di Foggia e della Polizia Stradale: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un indagato, accusato di ricettazione di componenti e parti meccaniche riconducibili a 8 veicoli rubati tra l’8 e il 25 novembre 2023 nelle province di Foggia, B.A.T., Napoli, Bari e Pescara.

Marzo

05.03.2024 Operazione (omicidio) del Nucleo Investigativo e della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguito un arresto in flagranza di reato di una donna accusata dell’omicidio del proprio compagno, nella serata del 4 maggio 2023, presso un’abitazione di Ischitella.

06.03.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) delle Compagnie Carabinieri di Cerignola e Manfredonia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 persone, accusate a vario titolo dei reati di traffico, detenzione illecita e vendita al dettaglio di sostanza stupefacente approvvigionata presso fornitori di Cerignola e distribuita a Vieste, dove i Carabinieri avrebbero censito numerosissimi episodi di spaccio (documentandone più di 5.000, circa 50/60 al giorno), per lo più avvenuti presso un’abitazione ubicata in quel centro storico, sorvegliata mediante un impianto di video-sorveglianza.

07.03.2024 Operazione (rapine) della Compagnia Carabinieri di Foggia e della Polizia di Stato: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 indagati, accusati di rapina e lesioni personali aggravate nei confronti di cinque vittime, di cui quattro italiani e un rumeno, adescate mediante annunci online per prestazioni sessuali in cambio di denaro e poi derubate dietro minaccia nel luogo convenuto per l’appuntamento.

18.03.2024 Operazione (tortura e altro) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e della Polizia Penitenziaria: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 10 persone accusate a vario titolo dei reati aggravati di tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione d’atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Aprile

08.04.2024 Operazione (tentata estorsione) della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 indagatiritenuti responsabili, in concorso, di tentata estorsione continuata aggravata, detenzione e porto illegale di armi.

10.04.2024 Operazione (furti) della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 sanseveresi accusati di aver commesso una serie di furti d’auto – almeno 4 – tra i mesi di ottobre e dicembre 2023 nei comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, altri centri della Provincia di Foggia e Termoli.

10.04.2024 Operazione (omicidio) della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un sanseverese cl. 1980 accusato, in concorso con un soggetto non identificato, di omicidio, avvenuto il 13 agosto 2022 sul litorale di Lesina.

11.04.2024 Operazione (omicidio di mafia) del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e della Polizia di Stato: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone per concorso in omicidio premeditato, porto illegale di armi da fuoco, ricettazione, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, in relazione all’omicidio di Notarangelo Giambattista, commesso il 6 aprile 2018 a Vieste.

11.04.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 7 persone, accusate di spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marjuana che gli indagati, appartenenti a due differenti nuclei familiari, avevano avviato presso le loro rispettive abitazioni situate nel centro storico di San Severo.

Maggio

14.05.2024 Operazione (tentato omicidio di mafia) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e della Polizia di Stato: eseguita un’O.C.C. in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta di quella Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 2 soggetti ritenuti responsabili di tentato omicidio di mafia.

23.05.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di Cerignola: esecuzione contestuale di due distinte Ordinanze di Custodia Cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti complessivamente di 20 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.