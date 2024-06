Di Staso: "Basta con promesse utopistiche. Sul fronte della sicurezza e legalità concretezza ma ora faremo di più"

Manfredonia. Il candidato Sindaco di Manfredonia di una coalizione di centrodestra, Vincenzo Di Staso, si è soffermato in queste ore sull’importanza di azioni concrete sul fronte della sicurezza e della cultura della legalità.

“Fino ad oggi ho sentito parlare di sicurezza e legalità in termini utopistici. Manfredonia ha bisogno di azioni concrete, che già trovano attuazione in quello che nella precedente Amministrazione Rotice abbiamo avviato e che oggi il commissario straordinario del Comune può annunciare come obiettivo raggiunto, con l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Così come abbiamo lavorato per far costruire la nuova caserma dei Carabinieri e alla Polizia il suolo per realizzare il nuovo Commissariato. Ma se ci limitassimo a questo finiremmo per non aver capito nulla sulle reali necessità di questa comunità.

Dovremo lavorare sul fronte giovanile garantendo più spazi e strutture dove fare sport e coltivare hobby, facendo emergere capacità e aspirazioni dei nostri ragazzi. Sarà fondamentale intervenire nelle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani per avviare un percorso di educazione civica e di cultura della legalità. Abbiamo pronto un programma che coinvolgerà le famiglie, le scuole e le parrocchie. E’ necessario intervenire alla base del problema, con la consapevolezza che ci vorrà la collaborazione di tutti. Mi impegnerò in prima persona su questo fronte per dare un’alternativa, ai nostri ragazzi, agli ammiccamenti della delinquenza”.