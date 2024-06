Ad ogni campagna elettorale assistiamo alle solite passerelle. L’elemosina elettorale umilia ancora di più il futuro di questa città. Come si può pensare di fare turismo se non si garantisce l’assistenza sanitaria? Come qualcuno si prende i meriti dell’arrivo di un anestesista (insufficiente per garantire la copertura dei turni e delle prestazioni), si prendesse anche le colpe dello stato vergognoso in cui è stato ridotto il “San Camillo”.