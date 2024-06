Foggia. Il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri è stato celebrato a Foggia con una cerimonia solenne, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Tra gli ospiti d’onore, il Prefetto di Foggia, dott. Maurizio Valiante, e la Sindaca Maria Aida Episcopo, hanno partecipato a questa giornata significativa. La cerimonia si è svolta in un parco recentemente ristrutturato, simbolo di rinascita e bellezza per la città.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha aperto l’evento con parole di gratitudine e apprezzamento per tutte le figure istituzionali presenti, tra cui il Questore e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, con i quali vi è una stretta collaborazione quotidiana per la sicurezza della provincia di Foggia, nota come Capitanata. Il Comandante ha esteso i suoi ringraziamenti alle autorità parlamentari, ai colleghi e ai loro familiari, alle associazioni professionali e sindacali, alla Banda “La Benemerita” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, alle associazioni antimafia e del terzo settore, ai professionisti dell’informazione e agli studenti.

Il primo pensiero della giornata è stato rivolto ai Caduti dell’Arma, con un toccante ricordo del Maresciallo Giovanni Tedone e del Maresciallo Francesco Pastore, deceduti in servizio. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’affermazione della legalità, ribadendo il sostegno ai loro familiari.

Nonostante il calo del 2% nei reati registrato dall’anno scorso, il Comandante ha riconosciuto la differenza tra sicurezza reale e percepita, evidenziando gli sforzi per migliorare la prevenzione e il contatto diretto con i cittadini attraverso il modello della polizia di prossimità. I Carabinieri di Foggia hanno effettuato 105 pattugliamenti giornalieri e risposto a oltre 41.000 richieste di intervento, confermando il loro impegno al servizio della comunità.

L’Arma dei Carabinieri ha un ruolo cruciale nella provincia di Foggia, presente in 53 dei 61 comuni, spesso come unico presidio di polizia. Questa capillarità permette un contatto diretto con i cittadini, anche nelle aree più remote. Il Comandante ha elogiato i Comandanti di Stazione, fulcro dell’organizzazione, e i Reparti Speciali, che includono il Nucleo Anticrimine del R.O.S., i Cacciatori di Puglia, le C.I.O. dei Reggimenti Mobili, i Carabinieri Forestali, il NAS e il NIL, per le loro risposte efficaci in vari settori della sicurezza.

L’obiettivo dell’Arma è garantire un’attività di polizia altamente efficace e preventiva, rivedendo l’assetto dei Reparti per rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza. In collaborazione con la Prefettura, sono state aperte stazioni temporanee e postazioni di ricezione denunce nei comuni sprovvisti di forze di polizia. Sono in corso progetti per nuove stazioni a Foggia e l’elevazione della Stazione di Orta Nova a Tenenza, per migliorare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio.

Il Comandante ha evidenziato i significativi risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità organizzata e comune, spesso funzionale alla mafia. Sotto la direzione della Procura di Foggia e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sono stati arrestati numerosi membri di organizzazioni criminali, tra cui 82 affiliati della “Società Foggiana” nell’operazione “Game Over” e 19 persone nell’operazione “Luxury”. Inoltre, sono stati catturati tre latitanti inseriti negli elenchi dei più pericolosi del Ministero dell’Interno.

Questi successi non devono farci cadere nell’illusione che la mafia sia sconfitta. Il Comandante ha sottolineato l’importanza della resistenza civile, invitando i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine attraverso denunce e atti di coraggio quotidiano.

Concludendo, il Comandante ha rivolto un messaggio ai Carabinieri, citando le parole di Papa Francesco: “Non siamo chiamati a svolgere solo il nostro dovere applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta ed umana la società.” Questo spirito di dedizione e umanità è ciò che guida l’Arma dei Carabinieri nel loro incessante lavoro per garantire la sicurezza e la giustizia.

La cerimonia si è chiusa con un caloroso applauso, un omaggio all’Italia, alla provincia di Foggia e all’Arma dei Carabinieri, custodi della nostra sicurezza e simbolo di legalità.