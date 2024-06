Tra ventiquattr’ore conosceremo il nuovo presidente della Camera di Commercio di Foggia, che salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere Pino Di Carlo. Questa decisione non sarà ben accolta dalle “agricole associate” e da Confcooperative. Il tanto atteso decreto 236 è stato finalmente emanato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nominando i consiglieri camerali per il quinquennio 2024-2029.

La prima seduta del nuovo Consiglio si terrà domani, giovedì 6 giugno, a partire dalle 10.30, presieduta dal consigliere più anziano, Eliseo Zanasi. Come anticipato, Pino Di Carlo dovrebbe ottenere il sostegno della maggioranza, sebbene non di tutte le categorie. Marino Pilati, direttore di Coldiretti Foggia, è indicato come possibile vice presidente, ma la sua nomina richiederà un successivo consiglio camerale.

La spaccatura

Il consiglio di domani sarà decisivo, rivelando le vere dinamiche tra le categorie coinvolte. Confcommercio ha prevalso grazie all’alleanza con Coldiretti, che si è distanziata dalle altre associazioni agricole. Questa spaccatura avrà ripercussioni sui nuovi consigli di consorzi e associazioni in scadenza, a partire dal Consorzio di Bonifica. La “guerra” tra le agricole foggiane è appena iniziata.

I nomi

Gli agricoltori saranno rappresentati nel consiglio camerale da cinque seggi: Gugliotti e Pilati per Coldiretti, Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia, Pellegrino Mercuri della Cia e Alfino Guerra di Copagri. Gli artigiani avranno due seggi: Vincenzo Simeone di Confartigianato e Antonio Trombetta, che rappresenterà diverse organizzazioni tra cui Cna, CdO, Confesercenti Pmi, Confcommercio e Confimpresaitalia. Tre seggi sono stati assegnati agli industriali: oltre a Eliseo Zanasi, presidente di Confindustria Foggia, ci sarà Ivano Chierici, presidente dell’Ance, e Fabrizio Fantini, il terzo seggio condiviso con gli artigiani. Il commercio avrà cinque seggi, assegnati a: Daniela Mazzeo, Lucia La Torre, Antonio Metauro, presidente di Confcommercio, e Luigi Giannatempo. Un seggio andrà alla cooperazione, rappresentata da Carla Calabrese, presidente di Confcooperative Foggia.

Il turismo

Il turismo sarà rappresentato da Girolamo Notarangelo. Alfonso De Pellegrino rappresenterà i trasporti, mentre il settore credito e assicurazioni sarà rappresentato da Luca Aversano per l’Abi Ania. I servizi alle imprese saranno rappresentati da Michele Di Girolamo, mentre Alessia Di Franza rappresenterà altri settori. Pino Di Carlo, il futuro presidente della Camera di Commercio di Foggia, rappresenterà le organizzazioni sindacali. Carla Costantino, segretaria generale della Cisl Foggia, rappresenterà i Confederali, mentre Luca Maggio sarà il rappresentante dei Consumatori Uniti, e Giuseppe Senerchia rappresenterà i professionisti.

Lo riporta l’edicola del Sud.