Ormai impunemente tutte le notti, in particolare dalle 23 alle 4 del mattino, l’area parcheggio di via Mons Cavotta viene adibita a bivacco da parte di un sempre crescente numero di persone che parcheggiano le auto e si intrattengono compiendo le più svariate attività come se fosse pieno giorno.

Infatti, i presenti ascoltano musica ad alto volume con gli sportelli delle auto aperti, giocano a pallone, chiacchierano a voce alta, in alcuni casi svolgono vere e proprie feste.

La situazione, non è più sostenibile, in quanto anche con le tapparelle chiuse e gli infissi serrati, i continui schiamazzi turbano la quiete ed il sonno di tutti i residenti in zona.

