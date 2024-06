Manfredonia grande successo per la 'II Regata del Respiro'

A gonfie vele. La salute vien dal mare e la II Regata del Respiro, con efficienza ed efficacia, è riuscita nell’intento di poter accorciare le distanze tra la sanità pubblica ed i cittadini, mettendo in evidenza l’importanza della prevenzione come miglior cura alle patologie.

La due giorni di screening gratuiti e della salutare e simbolica veleggiata nelle acque del Golfo, svoltasi presso il Porto Turistico di Manfredonia, ha bissato gli ottimi risultati del 2023, con grande soddisfazione dell’organizzazione: il reparto Universitario di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Ospedale D’Avanzo di Foggia diretto dal Prof. Donato Lacedonia, che si avvale della preziosa collaborazione dello “Yachting Club Marina del Gargano”, i cui soci si sono da sempre contraddistinti per aver promosso ed organizzato attività volte al sociale ed alla pubblica utilità.

Ad affiancare il Prof. Lacedonia nell’organizzazione e nella fattiva realizzazione delle attività vi sono stati il Dott. Gianluca Ciliberti, i colleghi pneumologi e i medici in formazione.

Sono i numeri che raccontato il successo della Regata del Respiro: 100 cittadini visitati con screening approfonditi, 70 spirometrie effettuate, 14 imbarcazioni che hanno colorato ed animato le acque del Golfo di Manfredonia per sensibilizzare alla prevenzione e all’adozione di sani stili di vita per continuare a poter respirare a pieni polmoni il profumo della vita godendosi una bella passeggiata in riva al mare al benefico saper di iodio.