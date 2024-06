Notte di caos a Manfredonia: giovani disturbano la quiete di Piazzale Tizzano. "Ca... alle 5 andiamo a lavorare!"

Manfredonia. Notti insonni a Manfredonia per “l’invasione di giovani festaioli che trasformano Piazzale Tizzano in una vera e propria discoteca“. Nonostante la presenza di lavoratori che si alzano alle prime luci dell’alba per iniziare le loro giornate, il rispetto per il riposo notturno sembra essere un lontano ricordo.

Ogni notte, a partire dalla mezzanotte, il piazzale si riempie di giovani che, “con stereo al massimo volume, urla e comportamenti incivili, rendono impossibile il sonno per i residenti delle vicinanze”. La situazione peggiora con il consumo di alcol, che alimenta comportamenti irresponsabili e pericolosi. Lanci di bottiglie, corse in auto e schiamazzi sono all’ordine del giorno, o meglio, della notte.

“Non ho dormito stanotte, e alle 5 devo andare a lavorare,” racconta un residente esasperato che preferisce rimanere anonimo. “Ogni notte è la stessa storia, e nessuno sembra poter intervenire.”

La frustrazione cresce tra i cittadini non solo per il disturbo in sé, ma anche per l’apparente inazione delle forze dell’ordine. I carabinieri, la cui stazione si trova a poca distanza dal piazzale, sembrano non intervenire, nonostante le numerose segnalazioni.

“Sappiamo che i carabinieri sono vicini, ma nessuno si fa vedere,” lamenta un altro abitante del quartiere. “A volte ci chiediamo se segnalare serva davvero a qualcosa.”

Questa percezione di abbandono da parte delle istituzioni aggrava il senso di impotenza e frustrazione tra i residenti, che si sentono lasciati soli a fronteggiare una situazione insostenibile.

Il problema non è solo il rumore e il disturbo del sonno. L’abitudine di molti giovani di mettersi al volante dopo aver bevuto rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Le corse in auto ad alta velocità nel piazzale non solo mettono a rischio la vita dei conducenti stessi, ma anche quella di eventuali passanti e altri automobilisti. “Questi ragazzi corrono con le macchine dopo aver bevuto,” aggiunge il residente. “È solo una questione di tempo prima che accada una tragedia.”

È chiaro che la situazione richiede un intervento immediato e deciso. Le istituzioni locali devono farsi carico della sicurezza e del benessere dei cittadini. Un potenziamento della sorveglianza notturna e l’applicazione rigorosa delle leggi sul disturbo della quiete pubblica e sulla guida in stato di ebbrezza sono misure indispensabili.

“Non chiediamo la luna,” dice un altro residente. “Vogliamo solo poter dormire tranquilli e sentirci al sicuro nelle nostre case.”