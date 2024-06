Oggi si chiude il cantiere del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, situato in provincia di Bari, anche se ci vorrà ancora del tempo per l’acquisto di arredi e attrezzature necessarie per l’attivazione.

“Oggi segna la conclusione dei lavori per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano,” commenta Fabiano Amati, commissario di Azione in Puglia. “Siamo estremamente soddisfatti per il lavoro svolto, spesso con una visione lungimirante, superando tutto lo scetticismo.”

Amati esprime anche qualche rammarico per i ritardi ingiustificati che hanno mostrato una mancanza di empatia verso la vita di migliaia di persone, prive di un ospedale per malattie gravi e tempo-dipendenti in un’area di 130 chilometri, da Bari a Brindisi. “Ora è il momento di procedere con l’acquisto di arredi e attrezzature, nella speranza di vederli in funzione entro i primi sei mesi del 2025.”

Conclude Amati: “Ora che l’edificio è completato, è tempo di ringraziare chi ha collaborato con me sin dalla proposta iniziale della Giunta regionale e chi ha affrontato, nei limiti del possibile, gli effetti negativi di alcune difficoltà che ancora devono essere risolte: la fine dei lavori non coincide con un’amnistia.”

Lo riporta Ansa.