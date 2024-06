“Puglia Easy To Reach” è un’evoluzione del programma “Gargano Easy to Reach”, riconosciuto come una “forma efficace di mobilità integrata nel territorio del Foggiano”. Questo servizio mira a migliorare i collegamenti tra aeroporti, stazioni, mete turistiche e siti UNESCO in tutta la regione, promuovendo il territorio e le sue risorse. È pensato non solo per i pendolari, ma per chiunque voglia viaggiare in Puglia.

L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha commentato: “Rendere gli aeroporti più accessibili li rende più appetibili sia per i turisti stranieri, che possono muoversi facilmente per raggiungere i luoghi di interesse, sia per i pugliesi, che non devono preoccuparsi di dove lasciare l’auto privata durante il viaggio.”

I servizi, organizzati in base agli orari effettivi degli aeroporti di destinazione e in combinazione con gli orari della linea Foggia-Foggia Aeroporto-Cerignola-Bari Aeroporto, saranno gestiti in provincia di Foggia da Co.tra.p. Metauro Bus. Gli orari dettagliati sono disponibili sul sito internet dell’azienda.

Lo riporta FoggiaToday.