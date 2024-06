Manfredonia, 5 giugno 2024. Oggi pomeriggio, via Scaloria a Manfredonia è stata teatro di un violento alterco tra un automobilista e un giovane scooterista. La lite, scoppiata per una questione di precedenza, è rapidamente degenerata in una rissa che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e ha causato un blocco del traffico nella zona.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Un uomo, alla guida di un’automobile, avrebbe contestato al ragazzo su uno scooter di avergli tagliato la strada. La discussione è degenerata in pochi istanti, sfociando in uno scambio di spintoni.

Nonostante la violenza dell’alterco, nessuno dei presenti è intervenuto per separare i contendenti. La rissa ha proseguito indisturbata per diversi minuti, con il traffico in via Scaloria completamente bloccato da veicoli che si sono accumulati lungo la strada. I passanti, molti dei quali hanno assistito alla scena con sgomento, hanno preferito mantenersi a distanza.

Nessun intervento immediato delle forze dell’ordine è stato segnalato durante l’episodio.

Nonostante l’intensità della rissa, sembra che nessuno dei due coinvolti abbia riportato ferite gravi. Tuttavia, la mancanza di intervento da parte dei presenti e il blocco del traffico hanno sollevato numerose critiche tra i cittadini di Manfredonia. Molti si sono interrogati su come una situazione del genere sia potuta sfuggire al controllo, evidenziando una possibile carenza di sorveglianza e prontezza di risposta da parte delle autorità locali. “È incredibile che nessuno abbia fatto nulla per fermare la rissa,” ha commentato un testimone. Seguono aggiornamenti.