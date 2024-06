“Non è da sottovalutare l’impatto sociale ed educativo che spettacoli del genere possono avere, in particolare, su bambini e ragazzi che potrebbero acquisire una visione distorta”.

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Collettivo koll.Era di San Giovanni Rotondo in merito alla presenza del circo in questi giorni nella cittadina garganica.

La sofferenza ti diverte?

Schiavi nati in gabbia e costretti ad esibirsi per l’effimero piacere di un pubblico che finanzia i suoi sfruttatori: questo è oggi il destino di duemila animali detenuti nei circhi in Italia, all’attivo ne contiamo ancora un centinaio.

