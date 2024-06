Ugo Galli Col ministro Francesco Lollobrigida in difesa della nostra agricoltura

«È con grande compiacimento che ho ascoltato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida nel suo tour a Foggia sul piano straordinario di controlli sulle importazioni di grano e altre merci, che non rispettano gli standard europei, con il rischio che vengano spacciati sui mercati nazionali ed esteri come Made in Italy, con gravi danni per tutto il comparto agricolo nazionale».

È il commento di Ugo Galli, candidato sindaco della coalizione civica Manfredonia2024, sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

«Anche il porto di Manfredonia- aggiunge- è stato spesso teatro in questi anni dell’ingresso di grano dalla qualità incerta, che ha causato frodi sull’origine spacciando per Made in Italy ciò che invece era stato coltivato senza regole di salubrità.

Al Ministro ho manifestato il mio apprezzamento, parlandogli delle possibilità di politiche agricole virtuose per il nostro territorio, che merita una profonda valorizzazione dei propri prodotti tipici.

Condivido il suo approccio sul tema della difesa del suolo dagli assalti delle grandi lobby energetiche e farò quanto in mio potere, se sarò eletto sindaco, per connettere le zone rurali con le occasioni che i piani Pnrr mettono in campo per la produzione di energia pulita.

Il Governo ha messo fine alla installazione selvaggia di fotovoltaico a terra, scegliendo di limitare il divieto ai terreni produttivi. Le agronenergie però saranno ancora possibili nelle cave e nelle aree interne ad impianti industriali, di cui Manfredonia e il suo agro sono pieni. I nostri agricoltori meritano che l’innovazione sia un tutt’uno con la cultura, la tradizione e il rispetto per la terra».

Nota stampa a cura di Ugo Galli.