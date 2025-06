Manfredonia, 5 giugno 2025 – Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente avviato una procedura selettiva pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, di un funzionario amministrativo con contratto a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali. La decisione è stata formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 1016 del 4 giugno 2025, firmata dal dirigente del Settore Risorse Umane, Tommaso Gioieni.

L’assunzione si inserisce nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con delibera di Giunta comunale n. 28/2024, e autorizzata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) con decisione n. 227/2024. La figura sarà destinata all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, con un rapporto fiduciario diretto, per svolgere compiti di supporto istituzionale.

Una selezione nel rispetto delle norme vigenti

La procedura è conforme al quadro normativo vigente, che consente agli enti locali di dotarsi di personale fiduciario alle dirette dipendenze degli organi politici, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa. La durata del contratto sarà comunque legata al mandato elettivo in corso.

Non avendo ricevuto disponibilità di personale interno per il distacco, e verificata l’assenza di profili idonei nel sistema nazionale di mobilità tra pubbliche amministrazioni, il Comune ha deciso di procedere con l’indizione della selezione rivolta a candidati esterni, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Pubblicazione e presentazione delle domande

L’avviso sarà pubblicato sulla piattaforma nazionale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it) e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Bandi di concorso”. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il portale InPA, entro 15 giorni dalla pubblicazione.

La copertura finanziaria per l’assunzione è stata stanziata nella deliberazione di Giunta n. 28/2024. L’effettiva assunzione avverrà a seguito dell’individuazione del candidato da parte del Sindaco e dell’adozione dell’apposito atto di impegno di spesa.

La determinazione è pubblicata dal 5 giugno 2025 sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, dove resterà affissa per 15 giorni consecutivi. I relativi dati sono inoltre disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.